Джордж Буш первым из президентов решился поздравить Саркози с женитьбой

Президент США Джордж БУШ поздравляет своего французского коллегу Николя САРКОЗИ с его бракосочетанием с певицей и фотомоделью Карлой БРУНИ и желает новобрачным всего наилучшего.

Как передает NEWS.ru, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Дана ПЕРИНО.

"Безусловно, президент и госпожа БУШ желают недавно сочетавшейся браком паре всего наилучшего, и, я уверена, президент в скором времени либо переговорит с ним, либо направит письменное поздравление", - сказал она.

При этом в сообщении отмечается, что официально Н.САРКОЗИ не сообщал о своем бракосочетании, и заявление Белого дома стало первым признанием этого на государственном уровне.

Как сообщали СМИ, Н.САРКОЗИ женился, по неофициальным данным, 2 февраля. Французское радио RTL со ссылкой на очевидцев передало, что церемония прошла в Елисейском дворце. Мэр восьмого округа Парижа Франсуа ЛЕБЕЛЬ подтвердил факт бракосочетания. "Да, я действительно провел церемонию бракосочетания двух людей, проживающих в здании номер 55, расположенном на улице Фобур-Сент-Оноре", - сказал мэр, назвав адрес Елисейского дворца. Он также отметил, что бракосочетание президента Франции во время периода его президентских полномочий - это "своего рода премьера в истории Французской республики".