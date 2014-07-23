В Магадане 2 самолета смыло в реку

Рекордное количество осадков в Магаданскую область принес сильный циклон. За вчерашний день и ночь на 23 июля в Магадане выпало 175 мм осадков, что составляет 3 месячных нормы и является рекордом за всю историю метеонаблюдений, сообщили в пресс-службе правительства региона. В реках области зафиксирован резкий подъем воды.