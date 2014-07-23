Сенаторы просят Обаму расширить санкции против России

Об этом говорится в письме трех влиятельных американских сенаторов-демократов – председателя Комитета Сената по международным отношениям Роберта Менендеса, председателя Комитета по делам разведки Дайенн Файнстайн и председателя Комитета по делам вооруженных сил Карла Левина, сообщает Голос Америки.

Одновременно сенаторы просят Обаму рассмотреть возможность признания так называемой “Донецкой народной республики” зарубежной террористической организацией.

Читайте такжеЕС может признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

В письме, в частности, говорится:

“Мы решительно призываем вас настойчиво реализовывать ваши возможности в рамках Международного акта о чрезвычайных экономических полномочиях и других имеющих отношение к делу правовых актов для незамедлительного введения широких санкций против оборонного сектора России, включая госкомпанию “Рособоронэкспорт”, дабы не дать России возможность поставлять вооружения, оборудование или оказывать помощь (сепаратистам)и (осуществлять) подготовку сепаратистов в Украине. Мы также призываем вас дополнительно обдумать введение более широких санкций в энергетической и финансовой сферах России, а также в других секторах российской экономики”