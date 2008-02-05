Россия уже нервничает: чего ей ждать от Украины-члена ВТО

Присоединение Украины к ВТО может сказаться на переговорном процессе России по вступлению в эту организацию.

Как передает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Сергей НАРЫШКИН, который курирует в правительстве внешнеэкономическую деятельность страны.

"Этот факт нужно будет учитывать в переговорном процессе", - сказал С.НАРЫШКИН.

По его словам, все будет зависеть от новых переговорных позиций, которые "Украина может выставить или нет".

По словам С.НАРЫШКИНА, пока никаких новых условий со стороны Украины выдвинуто не было. "Я этого не знаю", - добавил вице-премьер.

Он также признал, что по графику Россия, скорее всего, станет членом ВТО уже после Украины, поэтому Украина теоретически может войти в рабочую группу по присоединению России к ВТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) планирует рассмотреть вопрос о присоединении Украины к ВТО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже отбыл в Швейцарию для подписания Протокола о вступлении Украины в ВТО.

Полноправным членом ВТО Украина станет через 30 дней после ратификации документа Верховной Радой.

Рабочая группа по вступлению Украины в ВТО утвердила 25 января отчет Украины по вступлению в организацию и все приложения к нему. По оценке членов рабочей группы, "Украина выполнила все требования, необходимые для вступления в эту международную торговую организацию". Процесс вступления в ВТО Украина начала в 1993 году.

В соответствии с Уставом ВТО, каждый член организации имеет право потребовать проведения двусторонних консультаций с любым государством, претендующим на присоединение к ВТО. Соответственно, Украина после вступления в ВТО сможет претендовать на проведение таких консультаций с Россией.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью агентству «Франс-пресс» 31 января заявил, что намерен использовать предстоящее вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) для укрепления украинских позиций в торговых спорах с Россией.

«Из-за желания России присоединиться к ВТО, мы будем иметь интересные переговоры об «антидемпинговых мерах» и других «ограничениях», наложенных Москвой на украинский экспорт», - говорится в интервью.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина имеет годовой дефицит свыше 6 млрд. долл. в торговле с Россией, «из которого половина, по данным экспертов, вызвана этими ограничениями».