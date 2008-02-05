КЗЖ сосчитал убитых при Путине репортеров

По меньшей мере 65 журналистов погибли в течение 2007 года при выполнении служебных обязанностей, что стало своеобразным рекордом за последние 13 лет наблюдений Комитета защиты журналистов (КЗЖ), передает агентство Reuters.

В ежегодном докладе КЗЖ под названием "Нападения на СМИ" говорится, что в 2006 году наблюдатели зафиксировали 56 погибших журналистов в мире. В 2007-м почти половина репортеров из общего числа жертв, 32 человека, погибли в Ираке. Как напоминает агентство, другие правозащитные организации, в частности "Репортеры без границ", называют более высокие цифры, однако КЗЖ настаивает, что применяет наиболее строгую методику подсчета.

На втором месте по смертности журналистов в 2007 году оказалась Сомали (7 человек). По пять репортеров погибли за минувший год в Пакистане и Шри-Ланке, по двое в Афганистане и Эритрее, и по одному на Гаити и Палестинских территориях, в Гондурасе, Киргизии, Мьянме, Непале, Парагвае, Перу, Росcии, Турции, Зимбабве и США.

Касаясь обстановки в России, авторы доклада "Нападения на СМИ" отмечают, что, по данным ежегодно проводимого КЗЖ исследования, на 1 декабря 2007 года трое журналистов находились за решеткой, два журналиста за год совершили "самоубийство" при загадочных обстоятельствах, а "критически настроенные органы СМИ и неправительственные организации подвергались гонениям или вовсе закрывались".

"При Путине четырнадцать журналистов были убиты в прямой связи со своей профессиональной деятельностью, что ставит Россию на третье место в списке наиболее опасных для прессы стран мира", - отмечается в докладе.

Лента.ру