В Москве горел центральный офис ФСБ России
08:00, 05 февраля 2008Мир
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Сотрудников пока не пускают в здание
В Москве ликвидировано небольшое возгорание в здании на Лубянке, 1/3, где расположен центральный офис ФСБ России.
«В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на проверку скрытых очагов возгорания», - сообщил источник в МЧС во вторник. По его словам, сотрудников ФСБ пока не пускают в здание.
Было установлено, что пожар произошел на площади около 10 кв. метров.
По данным источника, «очаг возгорания находится в одном из кабинетов на первом этаже». Сведений о пострадавших не поступало
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