В Москве горел центральный офис ФСБ России

В Москве ликвидировано небольшое возгорание в здании на Лубянке, 1/3, где расположен центральный офис ФСБ России.

«В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на проверку скрытых очагов возгорания», - сообщил источник в МЧС во вторник. По его словам, сотрудников ФСБ пока не пускают в здание.

Было установлено, что пожар произошел на площади около 10 кв. метров.

По данным источника, «очаг возгорания находится в одном из кабинетов на первом этаже». Сведений о пострадавших не поступало

Газета.ру