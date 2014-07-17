38 человек погибли от тайфуна "Гленда" на Филиппинах

Ранее сообщалось о 20 жертвах и пяти пропавших.

Утром в четверг "око" тайфуна, который несет с собой ветры скоростью 140 километров в час с порывами до 170 километров в час, находится в 480 километрах к западу от города Дагупан. "Гленда" движется через Южно-Китайское море в направлении южных провинций Китая со скоростью 30 километров в час, сообщают РИА Новости. Читайте такжеВ Японии бушует мощный тайфун Ногури: стихия разрушает здания

"С точки зрения инфраструктуры (на самих Филиппинах), похоже, наиболее пострадала провинция Кесон", — говорит глава Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях Александр Пама (Alexander Pama).

По данным воздушной разведки, стихийное бедствие затронуло около 95% ее территории, и местные власти намерены объявить в Кесоне состояние бедствия, которое уже введено в провинциях Албай и Южный Камаринес.

От "Гленды" пострадали свыше миллиона человек, на пике бедствия свои дома пришлось покинуть более чем 530 тысячам филиппинцев, и сейчас они возвращаются. Однако после того как ветер повалил деревья и столбы линий электропередач, энергоснабжение восстановлено лишь примерно на половине территории Лусона. Нарушено движение на 15 дорогах и четырех мостах.