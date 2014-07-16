Политики из Италии и Болгарии претендуют на должность Кэтрин Эштон

Итальянка Федерика Могерини и болгарка Кристалина Георгиева являются главными претендентками на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, которую ныне занимает Кетрин Эштон, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеЕвропарламент поддержал Юнкера на должность президента Еврокомиссии

В течение длительного времени возможным преемником Эштон называли министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, но публикации его разговоров с критическими высказываниями в адрес США и Великобритании, а также жесткая риторика в отношении России значительно уменьшили шансы польского дипломата.

Читайте такжеСоюзники Украины блокируют назначение пророссийской чиновницы на должность главы дипломатии ЕС

Премьер-министр Италии Маттео Ренци продвигает кандидатуру Могерини - несмотря на замечания о ее недостаточном опыте во внешней политике. Если же должность главы европейской дипломатии получит Георгиева, она станет первым высокопоставленным чиновником такого уровня, что представляет бывшие страны Варшавского договора, которые присоединились к Евросоюзу в 2004 и 2007 годах.