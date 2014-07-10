По данным ведомства, российский вертолет нарушил воздушное пространство Грузии в 11.00 по местному времени у административной границы с Цхинвальским регионом (Южная Осетия), после чего улетел в направлении Цхинвали, передает Новости-Грузия.

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"Российский вертолет нарушил воздушное пространство, контролируемое центральными властями Грузии. По горячей линий мы оповестили миссию ЕС, российскую сторону и де-факто власти Цхинвали. Данный инцидент будет рассмотрен во время встречи в Эргнети и в формате Женевских дискуссий", - сообщила представитель ведомства.

Во встречах по предотвращению инцидентов, которые проходят в селе Эргнети, у административной границы с неподконтрольным центральным властям Грузии Цхинвальским регионом, принимают участие представители грузинской и юго-осетинской сторон, России, ООН, ОБСЕ, ЕС.

Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после августовской войны 2008 года в Грузии, при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ. Во встречах в Женеве принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон.