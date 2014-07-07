Скончался экс-президент Грузии Шеварднадзе

Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Эту информацию СМИ подтвердили родственники бывшего президента Грузии.

Пресс-служба экс-президента не делала комментариев для прессы.

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Справка. Шеварднадзе в январе этого года исполнилось 86 лет.

Шеварднадзе был президентом Грузии с 1995 по 2003 годы. До этого он занимал посты министра охраны общественного порядка Грузинской ССР (1965-1968), министра внутренних дел Грузинской ССР (1968-1972), первого секретаря ЦК КП Грузии (1972-1985), министра иностранных дел СССР (1985-1990).