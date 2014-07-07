В России появится почетное звание "город-труженик тыла"

Документ размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента РФ. Его цитирует Лента.ру.

«Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне будет справедливо наряду с военнослужащими, участвовавшими в боевых сражениях в годы Великой Отечественной войны, увековечить память городов, население которых сделало не менее весомый вклад в обеспечении победы работой в политической и административной сферах, в управлении народным хозяйством СССР», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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По словам парламентариев, исходя из истории Великой Отечественной войны, присвоения почетного звания могут быть удостоены Москва и Самара, а также другие города по усмотрению президента. Предложения о присвоении почетного звания смогут вносить граждане России и общественные объединения.

В городах, получивших такое звание, предлагается за счет региональных бюджетов устанавливать стеллу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента РФ.