79-летняя американка получила год тюрьмы за изнасилование

В США 79-летняя женщина получила год тюрьмы за сексуальные домогательства к двум своим малолетним воспитанникам 40 лет назад.

Два 55-летних мужчины обвинили директора колледжа, в котором они учились в 1960-е годы в изнасиловании, жестоком обращении с детьми. Один из мужчин требовал 8 лет тюрьмы для бывшего директора.

Женщина полностью признала свою вину.

Газета.ру