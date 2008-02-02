79-летняя американка получила год тюрьмы за изнасилование
12:38, 02 февраля 2008Мир
860
...40-летней давности
В США 79-летняя женщина получила год тюрьмы за сексуальные домогательства к двум своим малолетним воспитанникам 40 лет назад.
Два 55-летних мужчины обвинили директора колледжа, в котором они учились в 1960-е годы в изнасиловании, жестоком обращении с детьми. Один из мужчин требовал 8 лет тюрьмы для бывшего директора.
Женщина полностью признала свою вину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter