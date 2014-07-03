Бывший священник прошел 870 км, чтобы попросить Папу об отмене целибата
Бывший священник из Италии прошел 870 километров, чтобы передать папе Римскому Франциску письмо с просьбой об отмене целибата (обета безбрачия).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
Альфонс Месснер (Alfons Messner), 64 лет, прошагал пешком весь путь от города Больцано, расположенного на севере Италии, в провинции Южный Тироль, до Ватикана, расположенного в центре Апеннинского полуострова. Бывший священник в настоящее время работает в одной из школ Больцано, тем не менее он намерен добиться от папы Римского снятия обета безбрачия для католического духовенства. Интерес у Месснера личный. Свою жену он встретил 20 лет назад, во время работы в миссии в Эквадоре.
Читайте такжеЭлтон Джон хочет поговорить с Путиным о правах геев«Я понимаю, что Ватикан не отменит целибат ни сегодня, ни завтра, но там должны хотя бы начать думать о такой возможности», - цитирует слова Месснера агентство.
Ранее в мае с аналогичной просьбой к папе Римскому обратилась группа женщин, поддерживающих любовные отношения с католическими священниками.