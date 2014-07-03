Американцы назвали Обаму худшим президентом

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 2 июля, результаты социологического опроса университета Куиннипиак, сообщает Deutsche Welle.

33% респондентов назвали нынешнего хозяина Белого дома самым слабым главой государства из всех 12 послевоенных президентов. 28% опрошенных заявили, что худшим был предшественник Обамы Джордж Буш-младший. Третьим наименее популярным среди американцев президентом стал руководивший государством с 1969 по 1974 год Ричард Никсон.

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В то же время граждане США отдают предпочтение Рональду Рейгану, занимавшему пост президента с 1981 по 1989 год. 35% участников опроса считают его самым сильным президентом со времен окончания Второй мировой войны. На втором месте по популярности Билл Клинтон (1993 - 2001) с 18% голосов. За Обаму высказалось лишь 8% опрошенных.

Университетские социологи провели исследование в конце июня, обзвонив более 1400 зарегистрированных избирателей. Опрос проходил на фоне снижения рейтинга одобрения политики нынешнего президента США со стороны американских граждан. Сейчас он достиг минимальных значений с момента избрания Обамы на высшую государственную должность и составляет 41%. Его политику в Украине поддерживают 34% опрошенных американцев.