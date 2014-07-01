Экс-президент Франции Саркози задержан - СМИ

Саркози, как стало известно из юридических источников, помещен под стражу. Это первый случай в современной Франции, когда под стражей находится бывший президент страны, сообщают РИА Новости.

Такой режим предусматривает задержание на 24 часа и в дальнейшем может быть возобновлен один раз на такой же срок.Читайте такжеВо Франции показали интервью Каддафи о финансировании кампании Саркози

Агентство сообщает, что саркози проходит по делу, по которому ему могут быть представлены обвинения по статье "Торговля влиянием", то есть в оказании воздействия на должностное лицо в целях совершения последним за вознаграждение определенных действий.

Бывший президент Франции попал под прицел следственных органов при расследовании возможного финансирования его предвыборной кампании бывшим лидером Ливии Муамаром Каддафи. В ходе прослушивания телефонных разговоров Саркози следователи неожиданно вышли на важные данные, относящиеся к другому делу, по которому ранее проходил Саркози, - делу миллиардерши Лиллиан Беттанкур. Она подозревалась в том, что нелегально выделяла крупные средства на предвыборную кампанию Саркози.