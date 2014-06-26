Следственный комитет России просит суд арестовать Коломойского

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

Ранее в отношении Коломойского было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в организации ряда преступлений: убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, препятствование профессиональной деятельности журналистов, похищении людей (ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 144, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ).

Читайте такжеВ России возбудили дело против Коломойского и Авакова"Как только суд примет решение об избрании Коломойскому меры пресечения, Следственный комитет даст необходимые поручения соответствующим правоохранительным органам о немедленном установлении местонахождения обвиняемого и взятии его под стражу", - говорится в сообщении.

Также Следственный комитет РФ в ближайшее время намерен направить в суд материалы об аресте министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.