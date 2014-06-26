Госдеп США: Санкции против России уже подготовлены

Об этом заявила на брифинге в среду представитель госдепартамента Мари Харф, пишет РИА Новости.

"Дополнительные санкции у нас есть, они готовы к применению. Мы продолжаем переговоры с Европой, и если будем готовы в определенный момент, мы сделаем это. Они (санкции) могут быть введены очень быстро", — сказала Харф.

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По ее словам, Вашингтон считает положительным шагом решение Москвы отменить действие разрешения на использования вооруженных сил в Украине, но ждет более активных действий.

Президент России Владимир Путин 1 марта получил согласие верхней палаты парламента на применении вооруженных сил в Украине, 25 июня палата по предложению президента отозвала это разрешение.