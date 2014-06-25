Бездомные в Бразилии собрались на многотысячный протест

Участники «Движения бездомных рабочих» собрались перед городским советом Сан-Паулу и заявили, что не уйдут, пока их требования не будут выполнены, пишет "Радио Свобода".

За несколько дней до начала чемпионата мира по футболу, который проходит в Бразилии, «Движение бездомных рабочих» пообещал, что не будет проводить акций протеста до тех пор, пока футбольное соревнование не завершится.

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Кубок мира в Бразилии будут разыгрывать до 13 июля.