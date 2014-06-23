Сирия сдала официально последнюю партию химического оружия

Как заявил сегодня в Гааге председатель этой организации Ахмет Узумку, последние 8% из 1300 тонн запасов погрузили на корабли в сирийском порту Латакия, передает Радио Свобода.

Химическое оружие уничтожат в море.

Читайте такжеЛивия уничтожила химическое оружиеОдновременно Узумку заявил, что он не может с уверенностью сказать, что Сирия больше не обладает химическим оружием.

Сирийские власти согласились сдать свой арсенал химического оружия прошлой осенью, когда США пригрозили ракетными ударами после химической атаки в контролируемом повстанцами пригороде Дамаска.

По соглашению, Сирия должна до конца июня уничтожить все свое химическое оружие.