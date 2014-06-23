Сирия сдала официально последнюю партию химического оружия

19:42, 23 июня 2014
Мир
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Сирия передала последние признанные запасы химического оружия, сообщает Организация по запрещению химического оружия.

Сирия отдала остатки химоружия

Как заявил сегодня в Гааге председатель этой организации Ахмет Узумку, последние 8% из 1300 тонн запасов погрузили на корабли в сирийском порту Латакия, передает Радио Свобода.

Химическое оружие уничтожат в море.

Читайте такжеЛивия уничтожила химическое оружиеОдновременно Узумку заявил, что он не может с уверенностью сказать, что Сирия больше не обладает химическим оружием.

Сирийские власти согласились сдать свой арсенал химического оружия прошлой осенью, когда США пригрозили ракетными ударами после химической атаки в контролируемом повстанцами пригороде Дамаска.

По соглашению, Сирия должна до конца июня уничтожить все свое химическое оружие.

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