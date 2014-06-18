США ужесточили экспортный контроль в отношении пяти российских компаний

В список попали Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники Российской Академии наук (ФИРЭ РАН), ОАО "Воентелеком", Академия безопасности бизнеса, ООО "Насосы Ампика" и ООО "Нуклин".

Как пояснили корр. ИТАР-ТАСС в Торгпредстве России в США, данный шаг - промежуточная ступень в ужесточении американского экспортного режима в отношении перечисленных организаций. Экспортные поставки в их адрес не запрещаются, но требуют лицензирования, согласования и регистрации по особым более жестким правилам. Осуществление таких поставок на льготных условиях не допускается.

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Решение о занесении российских компаний в контрольный список принято профильным подразделением минторга США - Бюро промышленности и безопасности. Согласно публикации, основанием для него послужило то обстоятельство, что Бюро "по независящим от правительства США причинам" не смогло провести достаточно тщательную проверку названных организаций на предмет выявления "конечного пользователя" приобретаемой ими продукции.

Всего американцы в данном случае признали "непроверенными" 29 зарубежных партнеров из России, Китая, Гонконга и ОАЭ.