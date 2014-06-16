США усилили охрану своей дипмиссии в Багдаде

Министерство обороны США усилило охрану своей дипломатической миссии в столице Ирака Багдаде.

Ранее государственный департамент США принял решение вывезти часть сотрудников посольства в Багдаде за пределы Ирака, сообщает радио "Свобода". Читайте такжеОбама отказался отправлять войска в Ирак 10 июня боевики из исламистской группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» взяли под контроль Мосул - второй крупнейший город Ирака. Исламистам также удалось занять несколько меньших городов. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал парламент объявить чрезвычайное положение.

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