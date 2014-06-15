В Пакистане началась масштабная военная операция против "Аль-Каиды"

"Вооруженным силам было дано задание любыми средствами уничтожить террористов и их убежища", - сообщил представитель вооруженных сил.

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Ранее сегодня военные Пакистана заявили о ликвидации порядка 50 узбекских исламистов во время антитеррористической операции на северо-западе страны, передают РИА Новости.

В свою очередь представители местных правоохранительных органов сообщили, что число погибших боевиков в ходе авиаударов ВВС составило порядка 150. По данным агентства Франс Пресс, целью авиаудара являлись боевики организации "Исламское движение Узбекистана", которые ранее заявили, что участвовали в нападении на аэропорт в Карачи.

Аэропорт Карачи в ночь на 9 июня подвергся нападению группы боевиков. Все нападавшие были уничтожены, но в результате атаки погибли не менее 34 человек - сотрудники аэропорта и службы безопасности.