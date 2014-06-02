Россия возобновила торговлю оружием с Пакистаном
15:31, 02 июня 2014Мир
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Россия сняла эмбарго на поставки вооружений и военной техники в Пакистан.
Россия будет поставлять в Пакистан Ми-35 / Wikimedia
Московские власти ведут с этой страной переговоры о поставке туда партии вертолетов Ми-35, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает ИТАР-ТАСС.
Читайте такжеМИД призывает мир заставить Кремль не перебрасывать террористов и оружие в Украину "Решение такое принято, мы ведем переговоры о поставке вертолетов", - сказал он.
Глава "Ростеха" уточнил, что речь идет о вертолетах Ми-35.
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