Россия возобновила торговлю оружием с Пакистаном

Московские власти ведут с этой страной переговоры о поставке туда партии вертолетов Ми-35, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеМИД призывает мир заставить Кремль не перебрасывать террористов и оружие в Украину "Решение такое принято, мы ведем переговоры о поставке вертолетов", - сказал он.

Глава "Ростеха" уточнил, что речь идет о вертолетах Ми-35.