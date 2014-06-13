Янукович с гражданской женой поселился в Сочи - СМИ

Янукович переехал из Ростова-на-Дону в Сочи со своей гражданской женой Любовью Полежай.

«По моим данным, он вместе с гражданской женой Любовью Полежай находится в Сочи. Чем занимается? Благодаря работе в вашей стране он может себе позволить не заниматься ничем», — сказал «Вестям» бывший префект Северного админокруга Москвы Олег Митволь со ссылкой на собственные источники.

Как сообщалось, после февральских событий в Киеве Янукович бежал из страны, МВД объявило его в розыск. СБУ обратилось к ФСБ с просьбой содействовать в передаче Януковича следственным органам Украины.

Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявлял, что Янукович владеет частным домом возле Ростова-на-Дону (Россия).

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"По моим данным, под Ростовом у него частный дом. Ну и сын купил дом в Барвихе", - отмечал Гелетей.

Генпрокуратура Украины возбудила несколько уголовных дел в отношении Януковича. В частности, уголовные производства открыты за превышение власти и служебных полномочий, что повлекло массовые убийства на Майдане Незалежности в Киеве во время акций протеста, за завладение совместно с другими лицами государственным имуществом, легализацию средств, захват государственной власти путем внесения изменений в Конституцию через Конституционный суд и призывы к захвату государственной власти, озвученные Януковичем на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 27 февраля.