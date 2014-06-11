Конгресс депутатов Испании принял закон об отречении короля

Об отречении от престола и передаче власти своему сыну Фелипе Хуан Карлос объявил 2 июня. А уже 3 июня правительство страны, согласно конституции, разработало и передало на рассмотрение парламента закон об отречении короля, передает Коммерсант.ru.

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"На протяжении последних двух веков никогда власть не передавалась столь нормальным способом, как сейчас. Испания - монархия с глубокими корнями, и именно этого хотят испанцы",- прокомментировал данную ситуацию премьер-министр страны Мариано Рахой.