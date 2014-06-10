В Израиле начались выборы президента

На должность главы государства претендуют 5 кандидатов, собравшие в поддержку своей заявки по 10 депутатских подписей.

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Местные СМИ называют фаворитом единственного среди кандидатов представителя правого лагеря - 74-летнего бывшего спикера кнессета Реувена Ривлина, который принадлежит к правящей партии "Ликуд", передают РИА Новости.

Конкуренцию ему составляют 2 политика левоцентристского толка - Далия Ицик, которая некоторое время исполняла обязанности президента, а также депутат от левоцентристского движения "Ха-Тнуа" Меир Шитрит. Кроме них на президентский пост претендуют отставная судья высшего суда справедливости Далия Дорнер и лауреат Нобелевской премии по химии Дан Шехтман.

Глава государства избирается тайным голосованием парламента. После того как депутата вызывают по имени, он проходит за ширму, где заполняет бюллетень, затем возвращается и опускает его в избирательную урну, установленную в центре зала.

Для победы кандидату в президенты требуется заручиться поддержкой 61 из 120 парламентариев. Если нужное число голосов не набрано, проводится второй тур на аналогичных условиях. Если и в этом случае не выявлен победитель, проводится третий тур с участием двух лидеров избирательной гонки. Президентом становится тот, кто набирает простое большинство голосов.

Срок полномочий президента ограничен 7 годами. В Израиле, который является парламентской республикой, глава государства наделен в основном представительскими функциями. Реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра.