Отношение к России в мире резко ухудшилось - опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу Всемирной службы ВВС.

В исследовании принимали участие 24,5 тыс. человек из 24 стран, среди которых Россия, Великобритания, США, Австралия, Аргентина, Гана, Нигерия, Китай и Индия. Всех их просили оценить международное влияние 16 различных стран и Евросоюза.

Участникам опроса предлагали выбрать одну из категорий - "в основном положительное (отношение)" или "в основном отрицательное".

Впервые за девять лет исследований негативное отношение к России выразили 45% опрошенных. В симпатиях к этой страны признались лишь 31% респондентов. По соотношению между этими категориями Россия занимает пятую строчку снизу среди всех стран в рейтинге.

Читайте такжеОпрос: 61% россиян одобрили то, что их сограждане воюют на Востоке УкраиныУхудшение отношения к России - общий тренд, зафиксированный в 13 странах на всех континентах.

Хуже всего Россию воспринимают в Европе и Северной Америке. Во Франции с негативной оценкой соглашаются 69% респондентов, в Германии - 67%, в Великобритании и США - по 64%, в Канаде - 62%.

Позитивное отношение чаще всего выражают жители азиатских стран, с которыми Россия являются партнерами по БРИКС. В Китае положительные оценки звучали от 55% респондентов, в Индии Россию положительно оценили 38% опрошенных.

Основная часть исследования проводилась еще до аннексии Крыма и событий на востоке Украины (опрос охватил период с 17 декабря 2013 г. по 28 апреля 2014). Однако уже в это время росла напряженность вокруг Москвы, напоминает директор программы Университета Мэриленда, изучающей отношение к международной политике, Стивен Кул.

Читайте такжеРоссия выбыла из списка 25 наиболее популярных у инвесторов стран"Несмотря на то, что опросы в основном происходили до событий в Крыму и совпали с играми в Сочи, освобождением Ходорковского и участниц Pussy Riot, это все-таки был временной отрезок, когда Путин потребовал от Украины прекратить движение в сторону Евросоюза и когда на улицах Киева произошли первые беспорядки", - сказал Кул.

Согласно данным опроса, в мире существенно ухудшилось отношение к США. Негативное восприятие этой страны усиливается в течение последних трех лет.

Наиболее критически США воспринимают в Пакистане (61%), Китае (59%), Германии (57%) и России (52%).

Сильнее всего этот показатель подскочил в Испании, Германии и Бразилии - здесь США потеряли от 19 до 15 процентных пунктов. По мнению Лайонела Беллы с социологической компании GlobeScan, проводившей исследование, ухудшение отношения к США в этих странах вполне закономерно.

"Вероятно, не является совпадением то, что страны, которые показали наиболее острое рост критического отношения к США - Испания, Германия и Бразилия - это как раз те страны, где разоблачили масштабную разведывательную деятельность США и где ее широко критиковали", - объясняет он.

Соединенное Королевство оказалось среди стран, отношение к которым в мире преимущественно положительное. Восприятие Великобритании стабильно улучшается с 2005 года, отмечают исследователи.

Больше всего Великобританию любят в странах, где говорят на английском языке. В США позитивные оценки ей дают 81% опрошенных, в Канаде - 80%, в Австралии - 73%.

Несмотря на то, что в Евросоюзе Британию тоже воспринимают положительно, исследователи отмечают рост количества тех, кому Великобритания не по душе.

В Германии таких людей сейчас 34% (на 15% больше, чем год назад).

В Испании число тех, кто положительно оценивает Великобританию, сейчас составляет всего 41%. При этом негативный рейтинг Соединенного Королевства в этой стране вырос и достиг 36%.