Лукашенко упрекает Европу за страдания людей

Беларусь призывает Европейский Союз предпринять все необходимые меры по урегулированию в кратчайшие сроки возникших проблем на польском участке своей границы, включая направление туда представителей других европейских таможенных служб.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Беларуси.

«Беларусь также предлагает Евросоюзу как можно скорее создать эффективную систему взаимодействия с таможенными органами Беларуси и других граничащих с ЕС государств для недопущения подобных ситуаций в будущем», - отмечается в заявлении.

Белорусская сторона считает неприемлемой ситуацию на польском участке границы Европейского союза, где фактически полностью парализована система перемещения граждан и грузов.

«Особую тревогу вызывают имеющиеся сообщения о фактах физических и моральных страданий людей, находящихся в многокилометровых очередях, сформировавшихся на польской стороне, включая отсутствие возможностей для оказания им медицинской помощи. Белорусская сторона рассчитывает, что Евросоюз безотлагательно обеспечит выполнение своих международных обязательств в области беспрепятственного перемещения граждан и грузов на внешних границах ЕС и предотвратит дальнейшее нанесение ущерба интересам людей и экономике других государств», - заявляет МИД Беларуси.