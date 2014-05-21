В Нигерии вследствие двух терактов погибло более 100 человек
В результате двух взрывов, прогремевших 20 мая в городе Джос в нигерийском штате Плато (центральная часть страны), погибли, по меньшей мере, 118 человек, еще 56 получили ранения.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по управлению кризисными ситуациями Нигерии. передает ИТАР-ТАСС.
"Число жертв в настоящий момент составляет 118", - отметил представитель ведомства Мохаммед Абдусалам. Он также не исключил, что под развалинами могут находиться еще тела погибших.
Теракт произошел на городском рынке Джоса. Полиция считает, что взрывчатку заложили в двух автомобилях.
Читайте такжеНигерийские пираты взяли в заложники украинца - капитана нефтеносного танкераПока никто не взял на себя ответственность за теракт. Как считают наблюдатели, за взрывами может стоять действующая в стране радикальная группировка "Боко харам".
Ранее во вторник, 20 мая парламент Нигерии продлил чрезвычайное положение в трех штатах на севере страны, где действуют боевики "Боко харам".