В Нигерии вследствие двух терактов погибло более 100 человек

Об этом сообщили в Национальном агентстве по управлению кризисными ситуациями Нигерии. передает ИТАР-ТАСС.

"Число жертв в настоящий момент составляет 118", - отметил представитель ведомства Мохаммед Абдусалам. Он также не исключил, что под развалинами могут находиться еще тела погибших.

Теракт произошел на городском рынке Джоса. Полиция считает, что взрывчатку заложили в двух автомобилях.

Читайте такжеНигерийские пираты взяли в заложники украинца - капитана нефтеносного танкераПока никто не взял на себя ответственность за теракт. Как считают наблюдатели, за взрывами может стоять действующая в стране радикальная группировка "Боко харам".

Ранее во вторник, 20 мая парламент Нигерии продлил чрезвычайное положение в трех штатах на севере страны, где действуют боевики "Боко харам".