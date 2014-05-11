СМИ: Эстония настаивает на длительном присутствии сил НАТО в Балтике

Входящая в состав ЕС и НАТО Эстония настаивает на длительном присутствии сил Североатлантического альянса в Балтийском регионе для защиты от России.

Об этом заявил пресс-секретарь эстонского министерства обороны Артур Югасте в опубликованном в субботу, 10 мая, интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, сообщает Deutsche Welle.

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По его словам, долгосрочный приход союзников в Балтику мог бы успокоить местное население и "служить мощным средством устрашения против любого возможного агрессора".

Представитель оборонного ведомства также уточнил, что речь идет не только о дислоцировании войск НАТО, но и о создании баз военного снабжения "для сокращения логистической цепочки в случае внезапного возникновения кризисной ситуации".

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Ранее НАТО отказывалась от размещения солдат и боеприпасов в восточноевропейских странах, входящих в состав блока.