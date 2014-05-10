Кремль должен воздержаться от подстрекательства пророссийских сил в Молдове – НАТО

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает "Радио Свобода".

По его словам, Молдова претерпела «усиленное давление» в связи с кризисом в Украине.

Он призвал Москву уважать территориальную целостность этой страны и отметил, что НАТО отнесется «крайне отрицательно» к любым попыткам сблизить непризнанный режим Приднестровья с Россией.

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Вершбоу также заверил, что будет обсуждать во время своего ближайшего визита в Молдову возможности для усиления военной мощи этой страны. Молдова не является членом Североатлантического альянса. Она участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира» , основанной в 1994 году.

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов предупредил в марте этого года, что русские войска, сосредоточенные вдоль восточных границ Украины, находятся в удобной позиции для вторжения в Приднестровье.