Лавров советует отдыхать в Крыму россиянам, которых могут арестовать по запросу США

Об этом Лавров сказал в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Проблема совершенно иного свойства, связанная с распространением США своей юрисдикции экстерриториально, на территориях им не принадлежащих, но на которых американцы считают себя вправе захватывать граждан других стран, если у Вашингтона имеются к ним вопросы», - сказал Лавров.

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Он напомнил о резонансных случаях с россиянами Константином Ярошенко (осужден в США по обвинению в торговле наркотиками) и Виктором Бутом (осужден в США по обвинению в торговле наркотиками).

Лавров отметил, что их арестовали не за что-то содеянное, а спровоцировали на разговор, в ходе которого они сделали некие высказывания, истолкованные агентами под прикрытием как достаточное основание для их ареста.

«Они были вывезены в США с нарушением правовых и процессуальных норм Сенегала и Таиланда. Это не единственные два примера. Такие случаи есть в европейских странах, Канаде. Недавно по запросу американцев российских граждан вывозили из Коста-Рики, вопреки нашим протестам и требованиям соблюдать правовые нормы. Поэтому мы обязаны предупреждать россиян о том, что, если они имели отношения с какими-то американскими партнерами, если у них есть основания полагать, что к ним имеются вопросы, даже самые безобидные, то лучше…», - сказал Лавров.

Ведущий продолжил: «в Сочи», а глава МИД РФ сказал: «Почему же? В Крым!»

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Как сообщал УНИАН. 10 апреля МИД России предупредил своих граждан об угрозе быть арестованными по запросам спецслужб США в третьих странах.

«Американская администрация безосновательно отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией, которое полностью отвечает международному праву и Уставу ООН, пытается превратить в рутинную практику «охоту» на российских граждан в третьих странах с целью их дальнейшей экстрадиции и осуждения в США, как правило, по сомнительным обвинениям», – говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве посоветовали гражданам России не выезжать за границу, если у них есть подозрение, что американские правоохранительные органы могут выдвинуть против них претензии.