Саммит G7 состоится в Брюсселе вместо Сочи

Сначала планировалось, что саммит состоится в российском городе Сочи, но место и формат встречи изменились после того, как лидеры западных стран через аннексию Крыма решили исключить Россию из «Группы восьми», сообщает Радио Свобода

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В саммите в Брюсселе примут участие лидеры США, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Японии.

Президент ЕС Херман ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу также планируют принять участие в этой встрече.