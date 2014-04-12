Саммит G7 состоится в Брюсселе вместо Сочи
05:08, 12 апреля 2014Мир
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Европейский совет сообщил, что лидеры Большой семерки - промышленно развитых государств мира - встретятся в Брюсселе 4-5 июня.
Саммит G7 состоится в Брюсселе вместо Сочи
Сначала планировалось, что саммит состоится в российском городе Сочи, но место и формат встречи изменились после того, как лидеры западных стран через аннексию Крыма решили исключить Россию из «Группы восьми», сообщает Радио Свобода
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В саммите в Брюсселе примут участие лидеры США, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Японии.
Президент ЕС Херман ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу также планируют принять участие в этой встрече.
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