Путин припомнил США скандал с прослушкой и пожурил: подглядывать нехорошо

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании с членами Совета безопасности России.

На заседании глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что поручение Путина о направлении послания руководителям европейских государств, которые получают российский газ через территорию Украины, выполнено.

По его словам, российские послы в соответствующих странах доставили эти послания адресатам, все восприняли это обращение серьезно, обещали оперативно изучить и подготовить реакцию.

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«Надеемся, что она будет конструктивной. Из Европы реакция пока, как я сказал, такая предварительная. Но уже прозвучала реакция из Вашингтона, где официальный представитель Госдепартамента заявила, что Россия должна не политизировать газовые дела с Украиной, должна придерживаться рыночного ценообразования, и назвала то, что сейчас мы изложили нашим европейским партнёрам, «газовым шантажем», - сказал Лавров.

На это Путин отметил, что такая реакция является несколько странной. «Странно, во-первых, потому что нехорошо читать чужие письма, я не им писал. Я писал потребителям нашего газа в Европе. Мы уже все привыкли к тому, что американские наши друзья всех подслушивают, но подглядывать совсем некрасиво», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля Путин обратился к лидерам стран, получающих транзитом газ через территорию Украины, провести немедленные консультации на уровне министров экономики, финансов и энергетики с целью выработки согласованных действий по стабилизации экономики Украины и обеспечения поставок и транзита российского газа.