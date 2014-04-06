Голливудский актер Дэвид Духовны заявил, что осознал себя украинцем

Об этом звезда телесериала “Секретные материалы” написал в своем Twitter, сообщает VIDIA.

“Я вырос, думая, что я россиянин, но только сейчас понял, что на самом деле я украинец. Никогда не поздно измениться”, - написал Дэвид Духовны.

Как известно, Дэвид Духовны родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке. Популярность актер снискал, снявшись в телесериале «Секретные материалы» (1993-2002).

Его мать Маргарет работала администратором школы и учителем. Отец - Амрам - писатель и публицист, потомок эмигрантов из Украины, которые выехали в США из Киева, опасаясь сталинских репрессий.