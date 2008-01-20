Состоялись президентские выборы в Сербии

В Сербии вечером 20 января закончились выборы президента страны. Как отмечает BBC News, некоторые участки для голосования продолжали работать и после 20 часов - времени официального окончания голосования, так как у участков выстроились очереди из людей, не успевших отдать свой голос утром или днем.

По информации агентства France Presse, явка, по предварительным подсчетам, составила около 58 процентов, что является рекордном после ухода от власти Слободана Милошевича.

Предварительные итоги голосования появятся в ночь на 21 января, окончательные будут опубликованы 24-го.

Согласно социологическим опросам, реальные шансы на выход во второй тур выборов имеют два кандидата - действующий президент Борис Тадич и националист Томислав Николич. Если никто из кандидатов не наберет свыше 50 процентов голосов в первом туре, второй состоится 3 февраля.