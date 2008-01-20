Ударная группа российских кораблей вышла в Атлантику

Группа кораблей ВМФ России вышла из Средиземного моря в Атлантический океан, успешно пройдя Гибралтарский пролив, сообщил в субботу помощник главкома ВМФ РФ Игоря Дыгало, пишет Лента.ру.

В пятницу, 18 января, к ударной группе кораблей присоединился ракетный крейсер "Москва". В усиленном составе корабли готовятся к выполнению поставленных учебно-боевых задач. Общее руководство дальним походом осуществляется с борта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Эскадра проведет в Атлантике самые крупные морские учения со времен распада Советского союза. Предполагается, что в маневрах примут участие российские стратегические бомбардировщики. Учения должны начаться в воскресенье, 19 января.

Помимо "Москвы" и "Адмирала Кузнецова", в ударную группу входят большие противолодочные корабли и несколько кораблей обеспечения. Группировка вышла в дальний поход из Североморска 5 декабря 2007 года. Поход должен продлиться 71 день.