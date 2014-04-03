Президент Латвии просит патриарха Кирилла отложить визит в страну

Об этом сообщила передача LTV "Панорама" со ссылкой на пресс-секретаря президента Лигу Крапане, передает delfi.lv.

Крапане не отрицает, что это решение связано с международной обстановкой и, в частности, с политикой, реализуемой Россией, однако от подробных комментариев отказалась.

Письмо было подписано 17 марта, а Кириллу оно будет передано в четверг 3 апреля.

По словам Крапане, в письме не отзывается приглашение Патриарху посетить Латвию, но предлагается его перенести — скорее всего, на осень.