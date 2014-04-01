Первоапрельская шутка о ”смерти” мэра Неаполя вызвала политический скандал

Во вторник утром на многих зданиях в центре города появились традиционные для Италии траурные объявления, которые гласили: ”В возрасте 45 лет от нас ушел бывший следователь, мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис. Об этом со скорбью извещают супруга, братья, сестры, племянники и родственники. Похороны состоятся 1 апреля в 10.30 утра в Палаццо Сан Джакомо”.

Для пущей убедительности траурное извещение в черной рамке было украшено изображением святого Отца Пия, сообщает РИА Новости.

Однако в конце объявления было указано, что это инициатива членов неаполитанского клуба ”Вперед, Сильвио”. Сеть таких клубов была создана в последнее время на Апеннинах молодыми приверженцами партии Берлускони ”Вперед, Италия”.

Подобная шутка вызвала негодование у многочисленных сторонников Де Маджистриса, который прославился в Италии бескомпромиссной борьбой с каморрой (неаполитанской мафией) и политической коррупцией. О солидарности со своим мэром через Twitter заявили многие неаполитанцы, которые расценили эту акцию как очередную попытку запугать Де Маджистриса. В итоге на сайте местного клуба ”Вперед, Сильвио” появилось официальное письмо его руководства, в котором ”уважаемому мэру” предлагалось не обижаться на первоапрельскую шутку.

”Надеемся, что она не вызвала у вас раздражения, а если вызвала, мы сожалеем, но это означает, что у вас совершенно нет чувства юмора”, - говорилось в письме.

Сам Де Маджистрис заявил, что подобная акция его не покоробила, однако он не считает ее шуткой.

”Мы прекрасно знаем, кто работает против нас - это мафиози, дельцы и политиканы. Речь идет о ненависти, которую кое-кто хочет распространить в нашем городе. Но я - неаполитанец, и еще мой дед говорил, что подобные объявления продлевают жизнь. Я чувствую себя в прекрасной форме”, - подчеркнул мэр.