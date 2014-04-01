Первоапрельская шутка о ”смерти” мэра Неаполя вызвала политический скандал
Политический скандал вызвала не слишком удачная первоапрельская шутка, авторами которой стали молодые сторонники бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони из Неаполя.
Во вторник утром на многих зданиях в центре города появились традиционные для Италии траурные объявления, которые гласили: ”В возрасте 45 лет от нас ушел бывший следователь, мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис. Об этом со скорбью извещают супруга, братья, сестры, племянники и родственники. Похороны состоятся 1 апреля в 10.30 утра в Палаццо Сан Джакомо”.
Для пущей убедительности траурное извещение в черной рамке было украшено изображением святого Отца Пия, сообщает РИА Новости.
Однако в конце объявления было указано, что это инициатива членов неаполитанского клуба ”Вперед, Сильвио”. Сеть таких клубов была создана в последнее время на Апеннинах молодыми приверженцами партии Берлускони ”Вперед, Италия”.
Подобная шутка вызвала негодование у многочисленных сторонников Де Маджистриса, который прославился в Италии бескомпромиссной борьбой с каморрой (неаполитанской мафией) и политической коррупцией. О солидарности со своим мэром через Twitter заявили многие неаполитанцы, которые расценили эту акцию как очередную попытку запугать Де Маджистриса. В итоге на сайте местного клуба ”Вперед, Сильвио” появилось официальное письмо его руководства, в котором ”уважаемому мэру” предлагалось не обижаться на первоапрельскую шутку.
”Надеемся, что она не вызвала у вас раздражения, а если вызвала, мы сожалеем, но это означает, что у вас совершенно нет чувства юмора”, - говорилось в письме.
Сам Де Маджистрис заявил, что подобная акция его не покоробила, однако он не считает ее шуткой.
”Мы прекрасно знаем, кто работает против нас - это мафиози, дельцы и политиканы. Речь идет о ненависти, которую кое-кто хочет распространить в нашем городе. Но я - неаполитанец, и еще мой дед говорил, что подобные объявления продлевают жизнь. Я чувствую себя в прекрасной форме”, - подчеркнул мэр.