Григорий Немыря пообещал Европе энергобезопасность

Украина интенсифицирует диалог с Европейским Союзом в энергетической сфере как один из важнейших элементов интеграции Украины в ЕС.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом сегодня договорились вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ в ходе встречи с руководителем группы по вопросам энергетической безопасности Генерального директората внешних отношений Европейской Комиссии Фаузи БЕНСАРСОЙ.

“Энергетическая безопасность будет относиться к ключевым вопросам в повестке дня правительства”, - заверил Г.НЕМЫРЯ.

В частности, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Европейского Союза и Украины в сфере энергетической безопасности, приближения законодательства Украины в энергетической сфере к законодательству ЕС и вопросы модернизации газотранспортного сектора Украины.

Со своей стороны Ф.БЕНСАРСА поздравил Г.НЕМЫРЮ с назначением на должность вице-премьер-министра по делам европейской и международной интеграции.