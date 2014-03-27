В Британии сегодня назовут официальную версию смерти Березовского

В ходе разбирательства звучали предположения о суициде и убийстве, сообщает Эхо Москвы.

Широкой публике должны сообщить итоги предварительного расследования, которое заняло около года. Судебный следователь Питер Бедфорд должен объявить, имела ли смерть Березовского криминальный характер и надо ли проводить уголовное разбирательство. Читайте такжеБританская полиция не исключает отравления Березовского, радиации не нашли - СМИ

В первый день итоговых слушаний в ратуше города Виндзор ключевые свидетели говорили о том, что, скорее всего, россиянин покончил с собой. На теле не было следов борьбы, а причиной смерти стало удушение – как при повешении, – объяснял врач Джон Покок. Телохранитель Березовского Ави Навам рассказывал, что незадолго до гибели предприниматель говорил о самоубийстве.

Он, по словам охранника, был разорён и очень тяжело переживал поражение в суде против Романа Абрамовича. Информацию о финансовых трудностях предпринимателя подтвердил его помощник Михаил Котлик – он отметил, что это положение вещей тяготило Березовского, а за девять дней до смерти беглый россиянин изменил своё завещание.

Борис Березовский был найден мёртвым 23 марта прошлого года в частном особняке под Лондоном. На его шее был затянут шарф.