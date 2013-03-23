Зять: Умер Борис Березовский

Подробности произошедшего неизвестны.

По сведениям Демьяна Кудрявцева, бизнесмен скончался в Лондоне в 11 часов по местному времени, сообщает Lenta.ru.

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Борис Березовский проживает в Великобритании с 2001 года, в 2003 году получил статус политического беженца. В 2008 году журнал «Forbes» оценивал его состояние в 1,3 миллиарда долларов.