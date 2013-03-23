Зять: Умер Борис Березовский
18:42, 23 марта 2013Мир
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Скончался Борис Березовский. Об этом его зять Егор Шуппе сообщил в своем фейсбуке.
Борис Березовский проживает в Великобритании с 2001 года
Подробности произошедшего неизвестны.
По сведениям Демьяна Кудрявцева, бизнесмен скончался в Лондоне в 11 часов по местному времени, сообщает Lenta.ru.
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Борис Березовский проживает в Великобритании с 2001 года, в 2003 году получил статус политического беженца. В 2008 году журнал «Forbes» оценивал его состояние в 1,3 миллиарда долларов.
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