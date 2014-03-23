Восемь поисковых самолетов облетят район возможного падения малазийского лайнера

Поисковый район разделен на два сектора, один - 59 тысяч квадратных километров открытого океана, другой - полоса в 2,5 тысячи квадратных километров к югу-западу от австралийского города Перт.

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Помимо австралийских самолетов в операции задействованы два китайских и два японских. В район поиска также стягиваются несколько судов, первый на подходе китайский исследовательский ледокол «Сюэулун», сообщает РИА Новости.

«Несомненно, у нас есть ряд очень заслуживающих доверия зацепок и возросшая надежда. Не более чем надежда, что мы на пути выяснения, что же произошло с этим несчастным самолетом», - отметил в воскресенье премьер-министр Австралии Тони Эбботт, который курирует поисковую операцию.

Согласно фотографиям с китайского спутника, сделанным 18 марта, видны крупные объекты размером 22 на 13 метров. Они находятся в южном коридоре поисковой зоны в Индийском океане примерно в 120 километрах от того места, где были обнаружены два других обломка, о которых ранее сообщало Австралийское управление морской безопасности. Обломки на поверхности воды дрейфуют примерно в 2,5 тысячах километров к юго-западу от Перта.

Авиалайнер, летевший из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая одного пассажира из России, пропал с экранов радаров гражданских авиадиспетчеров в ночь на 8 марта, не подав никаких сигналов о неполадках на борту или других проблемах. В момент последнего контакта он находился в 220 километрах от восточного побережья Малайзии.