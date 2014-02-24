В Москве оглашают приговор по "болотному делу" о массовых беспорядках (онлайн-трансляция)

Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На предыдущем заседании судья Наталья Никишина установила умысел в действиях восьмерых обвиняемых. В понедельник, как ожидается, суд назовет меру наказания для подсудимых.

Как известно, согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Следственный комитет возбудил дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), ряду фигурантов дела предъявлено обвинение и в применении насилия в отношении представителей власти (статья 318 УК РФ).

Читайте такжеУкраина отказалась предоставить статус беженца фигуранту «болотного дела»По делу, выделенному в отдельное производство в отношении 12 человек, слушания идут уже более полугода. Перед Новым годом суд освободил по амнистии четырех подсудимых, обвиняемых только в участии в беспорядках.

Прокуратура в ходе прений потребовала приговорить фигурантов дела к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 5 до 6 лет. Самый большой срок - шесть лет заключения - гособвинение попросило назначить Александре Наумовой (Духаниной) и Сергею Кривову. Минимальный срок наказания в виде пяти лет заключения прокуратура попросила для Ярослава Белоусова. Остальным фигурантам дела, то есть Андрею Барабанову, Степану Зимину, Алексею Полиховичу, Артему Савелову и Денису Луцкевичу гособвинитель просил назначить по 5,5 лет колонии общего режима.

Как сообщает ресурс ОВД-Инфо, под судом, куда ранее стянули большое количество полицейских и автозаков, уже начались задержания.

"На данный момент известно о задержании 42 человек. В том числе задержаны Надежда Митюшкина, Евгений Левкович, Владимир Акименков, Сергей Пархоменко. Списки уточняются.", - говорится в сообщении.