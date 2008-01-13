11 горняков погребены заживо в Китае

На северо-востоке Китая 11 горняков, занимавшихся добычей строительного камня, оказались заживо погребенными под оползнем в муниципальном округе Тяньцзинь, сообщает агентство Синьхуа.

Еще один рабочий получил тяжелые ранения, но вовремя был извлечен спасателями из-под завалов.

Спасатели, которые пытаются определить местонахождение оказавшихся под огромным оползнем, готовятся использовать экскаваторы и подъемные краны для разбора завалов. Полагают, что горняки погребены достаточно глубоко.

В штаб-квартире спасателей также сообщили, что попытки спасти людей осложнены еще и тем, что под завалами оказались десять килограммов взрывчатки, что делает спасательную операцию чрезвычайно опасной.

Работы по спасению людей и ликвидации последствий оползня продолжаются.