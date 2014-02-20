На «Фукусиме» произошла утечка ста тонн радиоактивной воды

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters в четверг, 20 февраля.

Утечка произошла из одного из резервуаров, где хранится вода, используемая для охлаждения аварийных реакторов. Уровень бета-радиации воды, содержащейся в таком резервуаре, составляет «230 миллионов беккерелей на литр», заявили представители компании Tepco. Оператор аварийной АЭС уверяет, что утечка уже устранена, вероятность того, что радиоактивная вода попадет в океан, минимальна.

Читайте такжеВ Японии у Фукусимы произошло землетрясение

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года на фоне землетрясения и цунами. Система охлаждения реакторов вышла из строя, и топливные стержни перегрелись. Первоначально для охлаждения реакторов использовали морскую воду, которую сливали обратно в океан, но потом для загрязненной воды оборудовали специальные резервуары. Однако из этих резервуаров уже неоднократно происходили утечки радиоактивной воды.

Срок ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима» предварительно оценивается как минимум в 40 лет. Первоначально все работы на аварийной АЭС вела компания-оператор станции, однако в сентябре 2013 года к ликвидации последствий аварии присоединились власти Японии.