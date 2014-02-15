Госдеп США учреждает должность спецпредставителя по Арктике

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Джона Керри, передает РИА «Новости».

«Сегодня я уведомил моих бывших коллег в сенате, что в госдепартаменте скоро появится специальный представитель по Арктическому региону, высокопоставленный чиновник, который будет отвечать за продвижение наших интересов в регионе», - говорится в заявлении.

По словам госсекретаря, Арктика имеет огромное, растущее геополитическое, экономическое, экологическое значение, имеет отношение к национальной безопасности США.

Керри напомнил, что Вашингтон готовится к председательству в Арктическом совете в 2015 году.

«Президент (США Барак) Обама и я намерены уделять все большее внимание, прилагать все большие усилия для того, чтобы быть в курсе происходящих в регионе изменений», - заявил госсекретарь.