Керри не намерен баллотироваться на пост президента США в 2016 году - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

«Я ухожу из политики. У меня нет совершенно никаких планов. Это моя последняя остановка», - заявил Керри в интервью, которое он дал ведущему программы The Lead with Jake Tapper.

Ранее среди возможных участников президентских выборов 2016 года назывались вице-президент США Джо Байден и бывшая первая леди и госсекретарь Хиллари Клинтон.

По данным опроса, проведённого CNN и компанией ORC, лидерство среди потенциальных кандидатов в президенты удерживают Клинтон и губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.