Керри не намерен баллотироваться на пост президента США в 2016 году - СМИ
23:23, 05 февраля 2014Мир
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Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2016 году.
Керри заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2016 году / REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
«Я ухожу из политики. У меня нет совершенно никаких планов. Это моя последняя остановка», - заявил Керри в интервью, которое он дал ведущему программы The Lead with Jake Tapper.
Ранее среди возможных участников президентских выборов 2016 года назывались вице-президент США Джо Байден и бывшая первая леди и госсекретарь Хиллари Клинтон.
По данным опроса, проведённого CNN и компанией ORC, лидерство среди потенциальных кандидатов в президенты удерживают Клинтон и губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.
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