Британское правительство опасается, что наводнения негативно скажутся на экономике страны

Сильнейшие наводнения, во власти которых уже больше месяца находится юго-запад Великобритании, негативно скажутся на темпах роста экономики страны, которая продолжает восстанавливаться после кризиса, сообщает ИТАР-ТАСС.

Об этом заявил глава правительства королевства Дэвид Кэмерон. "Сейчас уже очевидно, что погода окажет влияние на то, что происходит в нашей экономике", - заявил Кэмерон в Блэкпуле на западном побережье страны в ходе очередной поездки в зону затопления. "Тем не менее бизнесмены и владельцы предприятий, оказавшихся в зоне затопления, должны знать, что правительство не оставит их на произвол судьбы", - добавил он.

Премьер пообещал, что центральные власти возместят регионам все расходы на преодоление последствий наводнения. При этом бизнесменам будут предоставлены беспроцентные кредиты, а многие из них также будут временно освобождены от уплаты налогов.

По данным правительства, ущерб от удара стихии в настоящее время уже превысил 630 млн фунтов (более $1 млрд). Кроме того, продолжающиеся дожди и ураганы грозят экономике Великобритании производственными потерями на сумму как минимум 13,8 млрд фунтов ($23 млрд). Дело в том, что оказавшаяся в зоне бедствия территория отвечает примерно за 13% экономики Соединенного Королевства. По оценкам аналитиков, даже месячный простой производства в этих районах способен сократить годовой ВВП на чуть более процента.

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Учитывая сложившуюся ситуацию, местные политики не исключают, что для преодоления последствий удара стихии Лондон уже в самое ближайшее время может обратиться за финансовой помощью к ЕС. О существовании такой возможности уже прямо заявил министр транспорта Патрик Маклохлин.

Ранее Дэвид Кэмерон принес извинения жителям королевства за неспособность его правительства предупредить охватившие страну наводнения, а также быстро преодолеть их последствия. "Мне очень жаль, что наших усилий оказалось недостаточно", - сказал Кэмерон. "Все мы совершаем ошибки и учимся на них", - признал он.

В настоящее время почти в 400 районах Соединенного Королевства объявлена угроза наводнений. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на юго-западе Англии и в Уэльсе, где десятки квадратных километров суши остаются затопленными уже более месяца. При этом непогода в этом регионе и не думает отступать: британские метеорологи ожидают, что в ближайшие часы здесь выпадет до 40 мм осадков.

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