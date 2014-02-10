В Индии затонул паром, погибли не менее 13 человек
10:14, 10 февраля 2014Мир
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Еще 20 пропали без вести, всего, по предварительным данным, на борту судна могли находиться более 100 человек.
В результате крушения парома в восточном индийском штате Одиша (бывшая Орисса) погибли 13 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.
По предварительной информации, на борту судна могли находиться более 100 человек, 90 из них удалось спасти.
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Паром затонул в воскресенье в водохранилище Хиракуд округа Самбалпур. На месте происшествия продолжаются спасательные операции. Причины случившегося выясняются, предположительно, судно было сильно перегружено.
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